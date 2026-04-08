A Torino è stata eseguita per la prima volta una procedura di chirurgia oncologica senza anestesia generale su un paziente considerato inoperabile. La tecnica utilizzata prevede l’asportazione di un tumore al colon attraverso l’impiego dell’ipnosi, mantenendo il paziente sveglio durante l’intervento. Questa modalità, definita “chirurgia awake”, si rivolge a soggetti ad alto rischio o con controindicazioni all’anestesia tradizionale.

Il paziente con un protocollo costruito su misura Il paziente, 76 anni, presentava una neoplasia sanguinante del colon destro ed era considerato inoperabile: una recente embolia polmonare aveva infatti provocato una grave insufficienza respiratoria, rendendo troppo rischiosa l’anestesia generale. Di fronte a un quadro clinico così complesso, l’équipe medica ha sviluppato un protocollo personalizzato di chirurgia awake. Il lavoro è stato condiviso tra chirurgo, anestesista e psicologa con competenze in ipnosi clinica.«A tale protocollo abbiamo lavorato il professor Morino, io e l’anestesista, la dottoressa Maria Elena Clara», racconta la dottoressa Valentina Palazzo, psicologa, specializzanda in chirurgia generale, ipnologa clinica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al colon asportato con ipnosi su un paziente sveglio. Come funziona la «chirurgia oncologica awake», messa in atto per la prima volta a Torino

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