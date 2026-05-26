Chieti prima di Chieti al Cianfarani De Bartholomeis e De Lollis | pionieri della filologia romanza in Italia con Marcella Lacanale

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio alle 17:30, all’Auditorium V. Cianfarani del Museo La Civitella, si terrà l’ultimo incontro del ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti”. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con i dipartimenti di Lettere, Arti e Scienze Sociali, vedrà la partecipazione di Marcella Lacanale. Il focus sarà sui pionieri della filologia romanza in Italia, con un approfondimento su De Bartholomeis e De Lollis.