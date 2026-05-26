Chieti prima di Chieti al Cianfarani De Bartholomeis e De Lollis | pionieri della filologia romanza in Italia con Marcella Lacanale
Mercoledì 27 maggio alle 17:30, all’Auditorium V. Cianfarani del Museo La Civitella, si terrà l’ultimo incontro del ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti”. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con i dipartimenti di Lettere, Arti e Scienze Sociali, vedrà la partecipazione di Marcella Lacanale. Il focus sarà sui pionieri della filologia romanza in Italia, con un approfondimento su De Bartholomeis e De Lollis.
Mercoledì 27 maggi alle ore 17,30 all’Auditorium V. Cianfarani –Museo La Civitella, l’associazione culturale Teate Nostra presenta l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Chieti prima Chieti, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il Dipartimento di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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