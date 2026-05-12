A Chieti si svolge un evento dedicato alla riscoperta di Gennaro Finamore, con un appuntamento al Museo La Civitella. Durante l’incontro, saranno presenti alcune ricercatrici che approfondiranno aspetti legati alla figura e alle attività di Finamore. Inoltre, si parlerà di come un medico abruzzese abbia avuto un ruolo significativo nel influenzare l’antropologia a livello internazionale.

? Punti chiave Chi erano le ricercatrici che guideranno l'approfondimento al Museo La Civitella?. Come ha fatto un medico abruzzese a influenzare l'antropologia internazionale?. Cosa accadrà durante la conclusione musicale del coro folcloristico teatino?. Perché la riscoperta di Finamore è fondamentale per l'identità locale?.? In Breve Relatrici Lia Giancristofaro e Fabiana Dimpflemier guidano l'incontro al Museo La Civitella.. Ciclo Chieti prima di Chieti-L'Abruzzo intellettuale prosegue fino al 3 giugno 2026.. Coro Gruppo Folcloristico Teatino eseguirà brani di Finamore sotto Gianluca Moresco.. Finamore nacque a Gessopalena l'11 agosto 1836 e morì a Lanciano nel 1923.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, riscoperta di Gennaro Finamore: l’appuntamento al Cianfarani

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