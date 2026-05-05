A Chieti il 1860 rivive all' auditorium Cianfarani | libro e danze per raccontare l’Unità d’Italia
Venerdì 8 maggio alle 17, presso l’auditorium Cianfarani nel museo La Civitella, si svolgerà un evento dedicato alla storia dell’unificazione italiana. L’associazione culturale Teate Nostra presenterà il volume “Il plebiscito del 1860”, accompagnato da spettacoli di danza. L’iniziativa ripercorre i momenti salienti di quel periodo attraverso letture e performance artistiche, coinvolgendo il pubblico in un viaggio nel passato dell’Italia unita.
Un tuffo nella storia dell’unificazione italiana, venerdì 8 maggio, alle ore 17, all’auditorium Cianfarani di Chieti, nel museo La Civitella, dove l’associazione culturale Teate Nostra presenta il volume “ Il plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione nel Mezzogiorno e in.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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