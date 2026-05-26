Al ballottaggio a Chieti, il candidato del centrodestra riparte da zero dopo la vittoria al primo turno. Il presidente della Regione ha commentato il risultato, facendo riferimento anche all’esempio dell’Aquila. Ora, secondo quanto dichiarato, ci sono quindici giorni per tentare la rimonta finale. Nessuna indicazione su eventuali alleanze o strategie future. La sfida riprende con le stesse condizioni di partenza, dopo la vittoria iniziale del candidato avversario.

Chieti - Il presidente della Regione commenta il voto teatino e richiama il precedente dell’Aquila: per il centrodestra ora quindici giorni decisivi per provare la rimonta finale. A Chieti il voto amministrativo apre ufficialmente la partita del ballottaggio. Dopo il primo turno, che ha visto Giovanni Legnini avanti ma senza superare la soglia necessaria per l’elezione immediata, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio prova a rimettere in movimento il centrodestra e guarda già alla sfida decisiva contro Cristiano Sicari. Intervenendo ai microfoni di Rete8, Marsilio ha definito il secondo turno una nuova gara, sostenendo che “si riparte da zero a zero”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chieti, Marsilio rilancia Sicari: al ballottaggio la sfida riparte da zero

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