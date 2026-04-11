Sicari inaugura la sede elettorale in centro c' è anche Marsilio | Quella di Chieti è una partita decisiva FOTO
Nella giornata di oggi si è svolta l’inaugurazione della nuova sede elettorale in centro città, con la presenza del candidato sindaco Cristiano Sicari e di una figura politica regionale. L’evento ha visto numerosi cittadini partecipare, segnando l’avvio ufficiale della campagna elettorale. La sede si trova in via Herio e rappresenta un punto di partenza importante per le prossime settimane di confronto e iniziative politiche.
In tanti hanno partecipato all’inaugurazione della sede elettorale, in via Herio, del candidato sindaco Cristiano Sicari, dando slancio all’avvio della campagna elettorale che si propone di restituire centralità, prospettiva e fiducia alla città. “Chieti vive una fase complessa: degrado urbano.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Dario Romano inaugura la propria sede elettorale: «Più che un ufficio un laboratorio»SENIGALLIA – Domani, sabato 28 marzo alle 18,30 il candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni amministrative di Senigallia Dario Romano...