Sicari inaugura la sede elettorale in centro c' è anche Marsilio | Quella di Chieti è una partita decisiva FOTO

Nella giornata di oggi si è svolta l’inaugurazione della nuova sede elettorale in centro città, con la presenza del candidato sindaco Cristiano Sicari e di una figura politica regionale. L’evento ha visto numerosi cittadini partecipare, segnando l’avvio ufficiale della campagna elettorale. La sede si trova in via Herio e rappresenta un punto di partenza importante per le prossime settimane di confronto e iniziative politiche.