I fondi necessari per il restauro della chiesa dell’Assunta di Prosto sono stati trovati. L’intervento di recupero, che era in attesa di finanziamenti, potrà partire a breve. La chiesa, che sta per celebrare i 400 anni dalla sua costruzione, riceve così le risorse per un intervento di conservazione e recupero. La scoperta dei fondi è avvenuta poco prima della data simbolica del compleanno della struttura.

Trovati i fondi per il restauro della chiesa dell’Assunta di Prosto proprio alla "vigilia" dei suoi primi 400 anni di vita. All’interno dell’accordo tra la Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como, sono arrivati ben 160mila euro. "Queste risorse si aggiungono ai 60.000 euro che il Comune di Piuro aveva già messo a disposizione nei mesi scorsi – dice il sindaco di Piuro Omar Iacomella –. Unendo le forze siamo riusciti a chiudere definitivamente il quadro economico. Questo significa che ora ci sono tutti i fondi necessari per far partire i lavori e salvare un pezzo importante della nostra storia. Il traguardo è vicino. L’obiettivo è finire i lavori e farci trovare pronti per il 2028, quando festeggeremo i 400 anni dalla solenne consacrazione della chiesa, avvenuta nel 1628". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiesa dell’Assunta, trovati i fondi. Il restauro è realtà

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