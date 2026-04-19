Monreale completato il restauro della Madonna dell' Immacolata nella chiesa di San Francesco

A Monreale, la statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata rimossa dall’altare della chiesa di San Francesco e successivamente ricollocata, dopo essere stata sottoposta a lavori di restauro. Il restauro ha permesso di riportare alla luce i dettagli e i colori dell’opera, che ora si presenta di nuovo nello stato in cui si trovava in passato. La statua torna così a essere visibile ai fedeli nella chiesa di San Francesco.

La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco a Monreale, ritrovando lo splendore originario. L’effige, probabilmente attribuibile allo scultore Quattrocchi, è stata oggetto di un restauro finanziato con un contributo regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San FrancescoMonreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco,... C.Fioretino, parte la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San FrancescoArezzo, 18 marzo 2026 – Parte ufficialmente la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San Francesco. Contenuti utili per approfondire Chiesa di San Francesco. Il restauro completato. L’altare Datini ritrovatoPer tre secoli nascosto dietro un muro e ora tornato alla luce. E’ l’altare del Crocifisso Datini, testimonianza della devozione e del mecenatismo del celebre mercante. Ed è un ritrovamento ... lanazione.it C.Fioretino, parte la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San FrancescoArezzo, 18 marzo 2026 – Parte ufficialmente la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San Francesco. Castiglion Fiorentino, Premio Alloro - Cento Mete d’Italia dal 2017, ... lanazione.it