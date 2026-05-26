Due esperti hanno testato ChatGPT sui consigli di fitness, evidenziando che il chatbot può offrire indicazioni utili solo in determinate circostanze. Sono stati valutati aspetti come la personalizzazione e l’accuratezza delle risposte, riscontrando che il modello può fornire suggerimenti generici ma non sostituisce un professionista. La validità delle raccomandazioni dipende dalla complessità delle richieste e dalla specificità delle esigenze individuali.

Siamo disposti ad affidare all'intelligenza artificiale diagnosi mediche, consulenze legali e persino un pezzo del nostro privato. Che ci aiuti a costruire un programma di allenamento sembra, in confronto, una richiesta modesta. Eppure se i chatbot come ChatGPT, Gemini, Claude, ecc siano davvero affidabili per guidare l'attività fisica non è scontato: la scienza sull'AI applicata all'esercizio fisico è ancora agli inizi, sebbene promettente. Keith Diaz, fisiologo e docente di medicina comportamentale alla Columbia University di New York, lo ha sperimentato in prima persona. Sentendosi bloccato nella sua routine di corsa, ha chiesto aiuto all'AI. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiedere consigli di fitness a ChatGPT: quando ha senso e quando no

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Scheda di allenamento con ChatGPT: funziona davvero

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