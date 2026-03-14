Moreno Torricelli ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando come la squadra abbia cambiato passo con l’arrivo di Spalletti. Ha osservato che alcuni giocatori mostrano poca personalità, spiegando che la serenità influisce molto sulle prestazioni. Nel suo intervento ha anche fatto riferimento al passato in bianconero, menzionando alcuni giocatori attuali come Gatti.

Moreno Torricelli ha parlato della Juventus, del suo passato in bianconero, di Gatti e della squadra attuale. Vediamo le sue dichiarazioni. Moreno Torricelli è stato intervistato da Tuttosport, e ha parlato di varie tematiche riguardanti la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE JUVE – «Ci sono 3 o 4 squadre che hanno una storia importante quanto quella della Juventus. Sono Real Madrid, Barcellona, forse Bayern Monaco. Potrei aggiungere il Manchester United a livello europeo. La Juventus è la squadra che mi ha preso dalla falegnameria, mi ha fatto diventare uomo, un giocatore importante. Mi ha permesso di entrare nella storia del calcio» SPALLETTI – «Da quando è arrivato Spalletti, ha cambiato passo e ha tirato fuori il massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torricelli elogia Spalletti: «Da quando è arrivato la squadra ha cambiato passo. Vedo giocatori con poco carattere, quando non sei sereno succede questo»

Articoli correlati

Allegri candida la Juve allo scudetto: «È una squadra forte. Da quando è arrivato Spalletti è successo questo» di Redazione JuventusNews24Max Allegri ha inserito anche la Juventus nella corsa al titolo.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: «Non ho mai sentito il peso di una partita contro i bianconeri. Da quando è arrivato Spalletti vedo questo»Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Approfondimenti e contenuti su Torricelli elogia

Torricelli: Con Spalletti la Juve ha cambiato passo. Ma vedo giocatori con poco carattereNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore bianconera Moreno Torricelli ha parlato della Juventus. tuttomercatoweb.com

Torricelli a RBN: L’unità del gruppo della Juve mi fa ben sperare per la Champions. I recuperi aiuteranno Spalletti. Vialli unico leader con cui ho giocatoMoreno Torricelli, a margine del podcast realizzato da Tuttosport per ricordare la Champions League vinta dalla Juventus nel 96, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera soffermandosi sul finale di ... tuttojuve.com