Mario Calcagni e Noi Impianti SCARL | quando fare impresa insieme ha più senso

Un consorzio tra due aziende del settore si distingue per la sua forma e funzione. Noi Impianti SCARL non è un semplice raggruppamento di imprese, ma un soggetto ben definito con una struttura giuridica precisa. La collaborazione tra questa società e un’altra entità ha portato alla creazione di un rapporto stabile e mirato, diverso da un normale consorzio di imprese. La loro unione si concretizza in un progetto concreto, senza ricorrere a sigle o sigle fittizie.

Un consorzio, ma non nel senso generico del termine Noi Impianti non è una sigla messa lì per partecipare a qualche bando. È un sistema costruito attorno a un problema reale: le PMI italiane spesso hanno le competenze per fare lavori importanti, ma non la struttura per ottenerli. Le gare d’appalto richiedono garanzie, documentazione, coordinamento, capacità tecnica e legale che una piccola azienda, da sola, fatica a sostenere. Il consorzio risolve esattamente questo. Le imprese consorziate possono contare su supporto amministrativo e documentale, gestione normativa, coordinamento operativo e assistenza legale. Non perdono la loro identità — continuano a essere quello che sono — ma accedono a una forza collettiva che cambia la loro posizione sul mercato.🔗 Leggi su Citypescara.com

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