Chicco Allotta, originario di Trapani, ha iniziato la sua carriera musicale con il progetto Segundagenie prima di entrare negli Incognito. Ha vissuto a Londra, dove ha sviluppato il suo stile e le sue capacità musicali. In un’intervista, ha parlato del rapporto con la Sicilia e di come la città abbia influenzato il suo percorso, condividendo anche le esperienze vissute durante la sua crescita professionale.

Ci sono musicisti che sembrano appartenere a un luogo preciso e altri che, invece, finiscono per appartenere a tutti i luoghi che hanno attraversato. Chicco Allotta è entrambe le cose. È profondamente siciliano, nel modo di sentire, di raccontare e di portarsi dietro certi paesaggi interiori che non si cancellano mai. Ma è anche un musicista che ha costruito la propria identità lontano da casa, passando per Londra, per i club, per i festival internazionali, per le collaborazioni con artisti provenienti da ogni parte del mondo. Per anni ha accompagnato altri progetti, altri artisti, altre storie. Ha suonato ovunque, dai grandi palchi ai piccoli locali, fino a diventare tastierista degli Incognito e a ritagliarsi uno spazio importante nella scena musicale internazionale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chicco Allotta, da Trapani agli Incognito: “Londra mi ha insegnato a essere il musicista che volevo diventare”

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