Nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha presentato una nuova consulenza medico-legale alla Procura. La relazione critica la ricostruzione degli investigatori, sostenendo che la vittima non si sarebbe difesa durante l'aggressione. La discussione tecnica si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti specifici della consulenza.

Nuovo scontro tecnico nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio ha depositato in Procura una nuova consulenza medico-legale che contesta duramente la ricostruzione elaborata dagli investigatori sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo il medico legale Sabino Pelosi, entrato recentemente nel team difensivo di Andrea Sempio, e intervistato recentemente da Fanpage.it, la vittima non avrebbe avuto il tempo materiale per difendersi e l’intera aggressione sarebbe durata meno di 15 minuti. La relazione depositata il 25 maggio rappresenta una risposta diretta alle consulenze della Procura di Pavia, in particolare a quella firmata dall’antropologa forense Cristina Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chiara Poggi, il consulente di Sempio: “La vittima non si difese”

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