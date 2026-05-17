Durante le indagini sul caso Chiara Poggi, l’avvocato di Sempio ha dichiarato che il suo assistito non ha ucciso la vittima. Le registrazioni delle intercettazioni effettuate nella Panda di Sempio sono al centro di molte domande, in particolare su cosa rivelino realmente. La Procura ha ipotizzato un movente sessuale, sostenendo che le indagini abbiano trovato riferimenti a vecchi forum su Internet. Questi aspetti sollevano dubbi e curiosità sulle prove raccolte e sulle conclusioni degli inquirenti.

? Domande chiave Cosa rivelano davvero le intercettazioni registrate nella Panda di Sempio?. Perché la Procura ipotizza un movente sessuale basato su vecchi forum?. Come spiegano i nuovi rilievi digitali i contenuti pubblicati dall'indagato?. Chi ha influenzato il rapporto tra Sempio e la famiglia Poggi?.? In Breve Indagini durano da un anno e mezzo con analisi di intercettazioni in auto Panda.. Sempio nega interesse ossessivo e possesso di video intimi verso Chiara e Alberto.. Nuova linea investigativa a Pavia punta su un movente sessuale e passionale.. Indagato contesta interpretazione distorta di post pubblicati su un forum digitale.. Andrea Sempio ha respinto le accuse della Procura di Pavia riguardo all’omicidio di Chiara Poggi, dichiarando di non aver commesso il delitto avvenuto a Garlasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Chiara Poggi, Sempio: ‘Non ho ucciso la vittima

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