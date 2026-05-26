Chi starebbe bene sulle panchine delle big della Serie A? Le nostre risposte da Emery a Stroppa
Nel corso dell'ultimo episodio del podcast della Gazzetta, Luigi Garlando, Marco Guidi e Luca Bianchin hanno discusso delle possibili alternative ai tecnici attuali delle squadre di Serie A. Hanno citato nomi come Emery e Stroppa, valutando chi potrebbe adattarsi alle big del campionato italiano. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche dei vari allenatori e sulle possibilità di inserimento nelle squadre di vertice.
Durante l'ultimo episodio della Tripletta, il podcast settimanale della Gazzetta, Luigi Garlando, Marco Guidi e Luca Bianchin giocano al. valzer degli allenatori: ecco chi vedrebbero bene sulle panchine delle big della Serie A durante la prossima stagione. Guarda l'episodio completo su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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sapete sopra cosa starebbe bene john logan? beh, dai, avete capito x.com
Buongiorno a tutte Ho trovato questa vetrinetta, secondo voi , adeguatamente restaurata starebbe bene in una cucina stile country,o sembra più da bagno? Grazie a tutte se potete rispondere facebook