Chi starebbe bene sulle panchine delle big della Serie A? Le nostre risposte da Emery a Stroppa

Notizia in breve

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast della Gazzetta, Luigi Garlando, Marco Guidi e Luca Bianchin hanno discusso delle possibili alternative ai tecnici attuali delle squadre di Serie A. Hanno citato nomi come Emery e Stroppa, valutando chi potrebbe adattarsi alle big del campionato italiano. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche dei vari allenatori e sulle possibilità di inserimento nelle squadre di vertice.