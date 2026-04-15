Italiano via dal Bologna? Occhio al domino panchine in Serie A | le big osservano!

Il futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna potrebbe essere in discussione. Secondo alcune fonti, le società di Serie A stanno monitorando attentamente le situazioni delle varie panchine, e il nome dell’allenatore del club emiliano compare tra quelli più osservati. La possibilità di un cambiamento potrebbe dipendere da eventuali sviluppi nelle prossime settimane, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali.

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