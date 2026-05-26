Chi se la compra una Ferrari elettrica?

Da ilpost.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo le stime, le Ferrari elettriche potrebbero attirare principalmente appassionati di auto di lusso e collezionisti di veicoli elettrici. La domanda sembra limitata a una nicchia di acquirenti molto specifica, interessati a veicoli di alta gamma e tecnologie innovative. La produzione di queste auto potrebbe essere rivolta a un pubblico che cerca esclusività e prestazioni elevate, piuttosto che a un ampio mercato di consumatori.

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Probabilmente i super fan dell’azienda e una nicchia di fissati con le elettriche di lusso, nonostante le critiche dei puristi Quando a ottobre del 2025 la Ferrari aveva annunciato il progetto di costruzione di un modello interamente elettrico, alcuni analisti avevano espresso qualche perplessità. Diversi segnali nell’industria automobilistica mondiale indicavano già che la transizione verso l’elettrico sarebbe stata più lenta del previsto. E altre grandi aziende come Lamborghini, McLaren e Porsche, nel frattempo, hanno sospeso o posticipato i loro progetti equivalenti sostenendo che la domanda di supercar elettriche sia debole o praticamente inesistente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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