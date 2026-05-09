Sono iniziati i primi contatti tra il presidente di una squadra di calcio e un ex allenatore, con il nome di quest’ultimo che circola come possibile sostituto in caso di partenza di un altro tecnico. La squadra di Napoli viene considerata una destinazione favorevole per l’allenatore interessato. Si aspetta di sapere se l’attuale allenatore del club partenopeo rimarrà sulla panchina anche nella prossima stagione.

“Dopo la partita interna con la Lazio, il presidente salutò in forma di rispetto il maestro. C’era, però, già l’idea di inserirlo nella lista dei papabili sostituti del leccese. Se sarà separazione, dunque, Sarri sembra essere la prima scelta di De Laurentiis. A Roma parlano di una proposta molto alta. Un triennale da cinque milioni di euro. Il Comandante ritornerebbe volentieri. Ha un conto aperto con la sua gente. Vuole regalare e regalarsi il titolo tricolore. Lo avrebbe meritato nel 2018 ma quello scudetto andò incredibilmente alla Juve nonostante i 91 punti in classifica. Sarri non avrebbe troppe pretese a livello di rinforzi. Già la rosa attuale è abbastanza forte.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - ADL-Sarri: primi contatti, Napoli destinazione gradita all’allenatore

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