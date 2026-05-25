Meloni | E anche oggi il nostro crollo è rimandato Chi ha vinto davvero le elezioni comunali

Nel primo turno delle elezioni comunali si sono votati in 748 comuni, coinvolgendo circa 4 milioni di elettori. I risultati definitivi non sono ancora stati annunciati, ma si è registrato un forte afflusso alle urne. La campagna elettorale si è conclusa con diverse sfide tra i candidati, mentre i dati ufficiali sulle vittorie e le distribuzioni dei seggi devono ancora essere ufficializzati.

Con 748 comuni e circa 4 milioni di elettori coinvolti si chiude il primo turno delle elezioni comunali. Alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, il dato sull'affluenza definitiva nelle 6.278 sezioni dove si è votato si è fermato al 60,06%. Come emerge dai dati sul sito Eligendo, l'affluenza. 🔗 Leggi su Today.it

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