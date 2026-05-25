Ernia e Valentina Cabassi si sposano l'annuncio | Sarà una cerimonia molto intima come la nostra storia

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati in una cerimonia intima, come annunciato dall'influencer in un video su TikTok. Cabassi ha spiegato di preferire vivere la relazione in modo riservato e che anche il matrimonio sarà caratterizzato dalla stessa discrezione. La coppia ha scelto di non divulgare dettagli specifici dell'evento, mantenendo la decisione di mantenere privata la loro unione.

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Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L'influencer ha dato la bella notizia in un video pubblicato su TikTok: "Non volevo fare annunci ufficiali, viviamo la relazione in modo intimo e riservato e così sarà anche la cerimonia". A luglio 2025 la nascita della prima figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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