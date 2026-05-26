Soter Mulè, ingegnere romano, è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo dopo la morte di Paola Caputo. La donna è deceduta durante un gioco erotico, e Mulè ha dichiarato di sentirsi in colpa per non averla salvata. La sentenza è definitiva, e l’uomo ha espresso il suo rammarico.

“ Vivo con il senso di colpa per non averla salvata “. Sono queste le parole di Soter Mulè, l’ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio colposo per la morte di Paola Caputo. L’uomo ospite a ‘ Belve Crime ‘ nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 26 maggio, ripercorre la tragedia della giovane ragazza di ventiquattro anni morta durante una sessione di bondage la notte del 9 settembre 2011. Quella notte Mulè, Paola e un’altra ragazza decidono di provare “una pratica più complessa del bondage “, con i corpi delle ragazze sospesi da terra e “le corde intorno al collo, cosa che non si fa mai perché è troppo pericolosa” ricorda Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Soter Mulè, l’ingegnere romano che uccise Paola Caputo in un gioco erotico: “Mi sento in colpa per non esser riuscito a salvarla”

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