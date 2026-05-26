Rosa Amato, nata circa nel 1978 a Santa Maria Capua Vetere, è figlia di un noto boss della zona. È stata arrestata in passato e ha successivamente collaborato con le autorità giudiziarie. La donna ha due figli e ha avuto un ruolo nel clan familiare. La sua posizione e le sue azioni sono state oggetto di indagini e di procedimenti giudiziari. La sua vicenda si inserisce nel contesto delle attività legate alla criminalità organizzata locale.

Nata intorno al 1978, originaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Rosa Amato è figlia del boss Salvatore Amato. La sua vita da studentessa di Giurisprudenza che sognava di diventare avvocato, è cambiata nella notte del 20 marzo 1999, quando suo fratello Carlo venne ucciso dal clan dei Casalesi durante una serata in discoteca. Carlo morì dissanguato, a soli 19 anni, a causa di diverse coltellate, un episodio legato a rivalità con esponenti del clan dei Casalesi (in particolare collegato a Walter Schiavone, figlio di Francesco “Sandokan ” Schiavone). L’omicidio rimase impunito per l’omertà diffusa, all’inizio Salvatore Amato ha fatto dei favoritismi al clan Belforte di Marcianise, in cerca di informazioni sulla morte di Carlo, ma non ricevendo aiuto e per vendetta, decise di fondare il clan Amato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rosa Amato, la figlia del boss Salvatore Amato: il suo ruolo nel clan, l’arresto, la collaborazione con la giustizia e i figli

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DEBORA AMATO: La Regina del Clan Amato-Pagano

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