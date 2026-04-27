Clan Amato-Pagano sotto chiave la casa di ' Nanduccio o' ragiunier'

La Corte di Cassazione ha deciso di mettere sotto sequestro la casa di Ferdinando Lizza, noto come ‘Nanduccio o’ ragiunier’, considerato contabile e uomo di fiducia del capo clan. La decisione è stata assunta dalla prima sezione della Suprema Corte, presieduta da Giuseppe De Marzo, in seguito al ricorso presentato dalla moglie di Lizza, Antonella Di Pinto. La vicenda riguarda il patrimonio immobiliare legato al clan Amato-Pagano.

La prima sezione della Corte di Cassazione presieduta da Giuseppe De Marzo, si è pronunciata sul ricorso presentato da Antonella Di Pinto, moglie di Ferdinando Lizza detto ‘Nanduccio o’ ragiunier’, il contabile del Clan- Amato-Pagano, uomo fidato del capoclan Cesare Pagano con il quale trascorse.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La rapina alla 'ndrina calabrese e la "concorrenza" agli Amato-Pagano: l'inchiesta sul clan Vanella GrassiBlitz all’alba dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, su delega della Direzione distrettuale antimafia. Leggi anche: Colpo al clan Amato-Pagano: 15 arresti. "Scampia non è libera dalla camorra" |VIDEO Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spallata al clan Amato-Pagano, i ras comandavano dal carcere; Camorra ad Arzano, 11 arresti: clan Amato-Pagano ancora operativo dal carcere, svelato il sistema di comando; Melito, ruspe nella roccaforte del clan: abbattuta la merceria abusiva; Omicidio di Rosario Coppola, ecco la conferma: era innocente. Spallata al clan Amato-Pagano, i ras comandavano dal carcereNAPOLI. Mesate assicurate e ordini impartiti verso l’esterno. È un organigramma a dir poco solido, quello che emerge dagli atti dell’inchiesta che, con l’esecuzione di undici arresti, ha colpito ancor ... ilroma.net Stesa al Parco verde di Caivano: l’ombra del clan Amato-PaganoNapoli - C'è l'ombra del clan Amato-Pagano. Non il nuovo che avanza, quindi, ma il vecchio metodo della camorra che ritorna. È questo il quadro ricostruito ... cronachedellacampania.it Rosario Coppola, imbianchino 52enne, ucciso per errore in un agguato di camorra ad Arzano. Il vero obiettivo era un altro uomo. Dopo mesi di indagini, arrestati i presunti mandanti legati al clan Amato-Pagano. Una tragedia nata da uno scambio di persona e - facebook.com facebook