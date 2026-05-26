Chi è Philip Treacy il cappellaio matto amato da grandi stilisti pop star internazionalima anche dalla regina Camilla?

Philip Treacy è un cappellaio noto per aver creato cappelli indossati da grandi stilisti, star internazionali e dalla regina consorte. È riconosciuto per i suoi modelli audaci e innovativi, spesso presenti nelle sfilate di alta moda e negli eventi di musica e cultura. La sua influenza si estende anche alle scelte di accessori delle celebrità e delle figure di spicco del mondo reale. La sua produzione è apprezzata sia nel settore della moda che tra i membri della nobiltà.

A renderlo celebre, più che una biografia ordinata, è stata una costellazione di teste giuste. La prima, decisiva, è quella di Isabella Blow: editor, musa, talent scout, creatura meravigliosamente fuori formato della moda inglese. Fu lei a intuire prestissimo il talento di Treacy, così come aveva fatto con Alexander McQueen, di cui comprò l’intera collezione di laurea, pagandola a rate. Con Treacy, Blow fece qualcosa di simile: non si limitò a scoprirlo, lo indossò. I suoi cappelli diventarono parte del personaggio Isabella Blow, una firma visiva prima ancora che un accessorio. Da lì Philip Treacy entra nell’orbita dei grandi: Chanel, Givenchy, McQueen, Valentino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Philip Treacy, il cappellaio matto amato da grandi stilisti, pop star internazionali...ma anche dalla regina Camilla?

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