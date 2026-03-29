Un nuovo trattamento per le sopracciglia, chiamato couture brow, sta attirando l'attenzione di diverse celebrità e componenti della famiglia reale. Questo metodo mira a valorizzare i tratti del viso attraverso un approccio contemporaneo alla bellezza. La tecnica viene proposta come un modo innovativo per migliorare l’aspetto delle sopracciglia, adottato da personaggi pubblici di spicco.

Un approccio contemporaneo alla bellezza che, attraverso un nuovo trattamento per le sopracciglia come il couture brow, valorizza i tratti del viso. Negli ultimi anni, i trattamenti estetici semi-permanenti hanno ridefinito il concetto di bellezza naturale, puntando su risultati sempre più discreti e personalizzati. Tra le tendenze più attuali emerge un nuovo trattamento dedicato alle sopracciglia, capace di valorizzare lo sguardo in modo armonioso e sofisticato: il couture brow, una tecnica avanzata sempre più richiesta. Anche figure legate a un’eleganza classica, come la Regina Camilla, dimostrano come innovazione e stile possano convivere perfettamente. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Couture Brow, il nuovo trattamento sopracciglia delle star (da Dua Lipa alla Regina Camilla)

Articoli correlati

La Regina Camilla più giovane col nuovo trattamento alle sopraccigliaLa Regina Camilla ha di recente sfoggiato un aspetto più definito e giovanile grazie a un trattamento semi-permanente alle sopracciglia (noto anche...

Leggi anche: Dua Lipa sarà sul grande schermo: la star avrà un ruolo nel nuovo film “Peaked”