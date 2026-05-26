Nina Gold è la professionista incaricata di selezionare l’attore che interpreterà il prossimo James Bond. La sua esperienza nel settore del casting si estende a produzioni televisive e cinematografiche di alto livello. La decisione sulla scelta dell’attore sarà annunciata dopo un processo di selezione condotto da Gold, senza che siano stati ancora resi noti i nomi dei candidati ufficiali. La sua responsabilità è individuare l’interprete che prenderà il ruolo dopo l’ultimo film con Daniel Craig.

La domanda è sulla bocca di tutti: chi sarà il prossimo James Bond? Da No Time To Die, l'ultimo film su 007 con Daniel Craig, uscito nel 2021, si sono ipotizzati molti nomi, da Henry Cavill a Tom Holland. In seguito all'acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022, il gigante americano dello streaming detiene ora i diritti di distribuzione delle storie dell'agente segreto britannico. Nel 2025, Amazon MGM Studios ha ottenuto anche il controllo creativo del franchise, acquistato dalla famiglia Broccoli, gli storici produttori che hanno portato sullo schermo il personaggio di Ian Fleming dal 1962. "No Time To Die" - World Premiere - VIP Arrivals. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi è Nina Gold, la donna incaricata di individuare il prossimo James Bond

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The ghost doctor marries her uglyrival prince,who grabs her waist and says,Only I can bully you!

Notizie e thread social correlati

James Bond, inizia la ricerca del nuovo 007: Nina Gold curerà il casting per Denis VilleneuveLa produzione del prossimo film di James Bond ha avviato ufficialmente le selezioni per il cast.

Chi sarà il prossimo James Bond?Si parla di chi potrebbe interpretare il prossimo ruolo di James Bond, con il regista Denis Villeneuve che dovrebbe prendere una decisione nei...

Temi più discussi: James Bond: Nina Gold è alla ricerca del successore di Daniel Craig; Nuovi favoriti (e Trump) ai provini per il ruolo di James Bond; Chi è Tom Francis, l'attore candidato per il ruolo di James Bond; James Bond, iniziano ufficialmente i casting per il nuovo 007: la ricerca è entrata nel vivo.

Dopo anni di illazioni e un’infinità di voci, la responsabile del casting Nina Gold ha finalmente iniziato i provini per scegliere il candidato che sostituirà Daniel Craig come prossimo 007. Ecco chi, secondo i bookmaker, potrebbe spuntarla x.com

James Bond, al via i casting per il nuovo 007: sarà Nina Gold a scegliere il successore di Daniel CraigLa ricerca del prossimo James Bond è ufficialmente iniziata. Amazon MGM Studios ha dato il via alle audizioni per trovare l’attore che raccoglierà ... ciakmagazine.it

James Bond: Nina Gold è alla ricerca del successore di Daniel CraigLa celebre direttrice del casting britannica in passato ha lavorato a Star Wars, Il Trono di Spade e The Crown. it.ign.com