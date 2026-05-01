Chi sarà il prossimo James Bond?

Si parla di chi potrebbe interpretare il prossimo ruolo di James Bond, con il regista Denis Villeneuve che dovrebbe prendere una decisione nei prossimi mesi. Tra i candidati considerati, alcuni nomi sono più citati di altri, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. L’attesa riguarda anche eventuali cambiamenti nel personaggio e nello stile della serie di film. La scelta del nuovo attore è al centro di molte speculazioni e attese tra i fan e gli addetti ai lavori.

Sono note molte cose che riguardano il prossimo film su James Bond, il 26esimo della saga dedicata all’agente 007. La regia sarà del canadese Denis Villeneuve, la sceneggiatura del britannico Steven Knight, e tra i produttori, oltre ad Amazon MGM Studios, ci sono Amy Pascal (produttrice dei due apprezzati film animati su Spider-Man) e David Heyman (che ha prodotto tutti gli otto film della saga di Harry Potter). Quello che ancora non si sa è chi sarà l’attore che prenderà il posto di Daniel Craig e che sarà quindi l’ottavo a interpretare lui, Bond. James Bond. A settembre Baz Bamigboye aveva scritto su Deadline che, secondo quanto riferito da fonti informate, il regista Denis Villeneuve avrebbe iniziato la ricerca del nuovo James Bond dopo le riprese di Dune: Parte 3, che si sono concluse lo scorso novembre.🔗 Leggi su Ilpost.it

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