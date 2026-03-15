Un uomo condannato dieci anni fa per aver nascosto il luogo del suo tesoro è stato recentemente liberato. La vicenda risale al 1988, quando un uomo trovò lingotti in un piroscafo affondato negli Stati Uniti nel 1857. La scoperta ha attirato l’attenzione, portando alla condanna dell’uomo, che ora ha ottenuto la libertà.

Nel 1988 Tommy Thompson trovò lingotti in un piroscafo naufragato negli Stati Uniti nel 1857, una scoperta a cui seguirono diversi contenziosi L’ingegnere e cercatore di tesori statunitense Tommy Gregory Thompson è stato scarcerato pochi giorni fa dopo aver trascorso gli ultimi dieci anni in prigione per essersi rifiutato di rivelare dove si trovavano monete e lingotti d’oro che aveva trovato nel 1988 all’interno del relitto di un piroscafo. Thompson, che ora ha 73 anni, era stato coinvolto in diverse contese legali con alcuni investitori che avevano finanziato la spedizione e il recupero, e che lo accusavano di non averli mai ripagati. Il piroscafo, lungo circa 85 metri, si chiamava SS Central America ma, per via della sua storia, diventò famoso con il nome di “Ship of gold”, cioè nave dell’oro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’uomo finito in carcere dieci anni fa per non aver rivelato dov’era il suo tesoro è stato liberato

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