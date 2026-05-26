Dopo l'azzeramento societario, il numero uno di RedBird ha nominato quattro collaboratori di fiducia, tra cui un ex calciatore. È stato anche confermato il supporto di un dirigente di lunga data per la gestione dello stadio.

Se si guarda attorno, Gerry Cardinale non trova più molta gente. Dopo la scelta radicale di azzerare la società, al momento i suoi uomini (e donne) di riferimento nel Milan sono quattro: uno è Ibra, consulente di RedBird speciale e prezioso, che ha a cuore come lui le sorti del club, a cui dà molto fastidio perdere ed è stato entusiasta nell’abbracciare la visione di Cardinale; un’altra è Francesca Montini, chief brand officer, che si occupa della comunicazione e non solo, e l’altro è Massimo Calvelli, membro del consiglio, che è stato amministratore delegato di Atp dal 2020 al 2025 occupandosi di tanti aspetti, economici e di marketing soprattutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Massimo Calvelli, l'uomo forte di Cardinale per rivoluzionare il Milan

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