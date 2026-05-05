Federica Masolin ha subito nonnismo in redazione | Un capo mi disse | Sembri la compagna di banco di mia figlia

Federica Masolin ha raccontato di aver subito comportamenti umilianti in redazione, tra cui un episodio in cui un caporedattore le disse che sembrava la compagna di banco di sua figlia. La giornalista ha anche riferito di un momento in cui un caporedattore la umiliò davanti a diversi direttori, commentando che pensava fosse la compagna di banco di suo figlio. Questi episodi sono stati condivisi durante un'intervista con un'altra nota giornalista.

Federica Masolin racconta a Diletta Leotta il giorno in cui un caporedattore la umiliò davanti ai direttori: "Pensavo l'avesse speakerato la compagna di banco di mio figlio. Fa la quarta elementare.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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