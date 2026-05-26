Luca, figlio di Marco Columbro, lavora nel settore dello spettacolo. Ha intrapreso una carriera professionale che si estende anche all’estero, seguendo le orme del padre. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue attività o ruoli.

Il figlio di Marco Columbro, Luca, ha seguito le orme del padre, costruendo una carriera nel mondo dello spettacolo, oltre i confini della Penisola. Il conduttore sarà oggi tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nei primi anni Novanta, durante i quali Columbro è uno dei volti di punta Mediaset, ha una storia fugace con Elena Parrucchini. Dalla loro unione arriva Luca, unico figlio dell’artista toscano. Ospite ad Oggi È Un Altro Giorno, aveva raccontato la scoperta della gravidanza dell’allora compagna: “Quando ho saputo che sarei diventato padre sono svenuto. Non avevo mai pensato di avere un figlio nè di sposarmi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Luca, il figlio di Marco Columbro e cosa fa nella vita

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