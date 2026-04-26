Francesco è il figlio di Tina Cipollari, nota opinionista televisiva, e ha avuto una presenza pubblica attraverso alcune interviste e apparizioni. La Cipollari ha partecipato al programma “Uomini e Donne” tra il 2002 e il 2003, dove ha avuto tra i corteggiatori Ilio Cristian Maria Nalli, conosciuto anche come Kikò, nato nel 1970 a Sabaudia, che lavora come hairstylist.

Tra il 2002 e il 2003 Tina Cipollari siede sul trono di “ Uomini e Donne ”. Tra i suoi corteggiatori c’è Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, un giovane hair stylist di Sabaudia, nato nel 1970. Tra i due nasce un vero feeling e la coppia esce insieme dal programma. Nel 2004 Tina Cipollari e Kikò hanno il primo figlio Mattias, poi nel 2005 decidono di sposarsi. Altri due figli coronano l’unione: Francesco nasce nel 2006 e Gianluca nel 2007. La storia d’amore dura circa 18 anni, poi la coppia si separa perché il sntimento aveva perso la passione ma mantenendo sempre ottimi rapporti. Durante il Grande Fratello Kikò rivela cosa l’aveva fatto innamorare: “Tina a 38 anni era bellissima .🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Tina Cipollari, Francesco e cosa fa nella vita

Notizie correlate

Nancy Brilli ha un figlio stupendo, chi è Francesco e cosa fa nella vita?Nel 1997, Nancy Brilli conosce e sposa Luca Manfredi, regista e sceneggiatore figlio di Nino Manfredi, i due convolano a nozze, accolgono la nascita...

Chi è l’ex di Tina Cipollari e padre dei figli Matias, Francesco e GianlucaTina Cipollari ha alle spalle un matrimonio durato dieci anni con l’ex marito e hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Matias,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tina Cipollari sbotta contro Cinzia e Marco a Uomini e Donne: Che pagliacciata | Cos'è; Giuseppe Molonia, confessione bomba dopo Uomini e Donne: convivenza con fidanzata Viviana | Vogliamo; Mattia Marciano di Uomini e Donne si sposa: chi è la fidanzata Camilla Fardella | L'annuncio dopo il; Marisa, chi è la mamma di Claudio Lauretta | Dopo la morte di papà, sono io ora a...

Francesco Nalli, figlio di Tina Cipollari: chi è | In passato la carriera da baby modelloFrancesco Nalli, figlio di Tina Cipollari: chi è? Si tratta del terzogenito della opinionista di Uomini e Donne con il suo ex marito ... ilsussidiario.net

Chi è Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari e figli | Rimasti in buoni rapporti per loroChi è Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari e figli: i due sono diventati genitori di Matias, Gianluca e Francesco. Dopo la separazione buoni i rapporti ... ilsussidiario.net

#Verissimo: Michelle Hunziker, Lino Banfi e Tina Cipollari tra gli ospiti In studio anche Serena Rossi, Mimmo dei Cesaroni e Marco Bocci. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com facebook