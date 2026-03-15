Chi è David il figlio di Riccardo Cocciante e cosa fa nella vita

David, nato nel 1990, è il figlio di Riccardo Cocciante e della moglie francese Catherine Boutet. È l’unico figlio della coppia e nella vita si occupa di diverse attività. La sua nascita è avvenuta circa trentatre anni fa, e da allora ha mantenuto un basso profilo pubblico. Attualmente, non sono noti dettagli specifici sul suo lavoro o sui suoi impegni.

David è nato nel 1990 ed è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e della moglie, la francese Catherine Boutet. David Cocciante oggi vive attualmente negli Stati Uniti e, seguendo in qualche modo le orme paterne, da anni lavora nel campo della musica e della cultura. È nato in Italia, si è trasferito dopo pochi anni a Miami, per poi andare a vivere in Irlanda e poi, oggi, a New York. L’obiettivo? Farsi le ossa costruendo una carriera forte e solida su di loro. Durante le feste, però, la famiglia Cocciante riesce a riunirsi e passare del tempo insieme. Un cognome molto importante quello di David Cocciante, che tuttavia gli ha permesso di farsi strada nel mondo della musica, ma non sui palchi bensì dietro la scrivania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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