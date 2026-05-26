Chi è Liala Antonino | cosa fa oggi la vita privata e il rapporto con Pietrangeli

Liala Antonino lavora come professionista nel settore artistico e ha una vita privata riservata. È nota per il suo legame con il regista Pietrangeli, con cui ha avuto un rapporto duraturo. Attualmente, si dedica alle sue attività e mantiene un basso profilo pubblico. La sua relazione con Pietrangeli è stata oggetto di interesse, ma non sono stati rivelati dettagli specifici sulla loro vita privata.

Tutte le informazioni su Liala Antonino. Cosa fa, la vita privata e il rapporto con Pietrangeli. Liala Antonino è la figlia di Licia Colò. La somiglianza con la madre è incredibile e il loro rapporto è davvero speciale. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata. Liala Antonino è una travel blogger ed è la figlia di Licia Colò. La giovane è sempre più simile alla madre e come lei nutre una profonda passione per i viaggi. La giovane è nata nel 2005, dalla relazione tra Licia Colò e Alessandro Antonino. Nella sua pagina Instagram si definisce “travel blogger” e “dog mum”. Non ama essere etichettata come “figlia d’arte” e sta cercando di costruirsi da sola la sua identità professionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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