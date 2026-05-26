Un giovane di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato in centro a Reggio Emilia, con l’intento di uccidere usando un coltello. Secondo le indagini, avrebbe agito su ordine dell’Isis. La polizia ha intercettato i suoi piani e ha arrestato il sospettato prima che potesse mettere in atto l’attacco. L’indagine ha portato alla scoperta delle sue intenzioni e dei collegamenti con l’organizzazione.

Reggio Emilia, 26 maggio 2026 – Voleva compiere una strage con un coltello per conto dell’Isis, in centro a Reggio. Stava progettando un attentato terroristico, ma prima che potesse agire, com’è accaduto nella vicina Modena dieci giorni fa, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Gli agenti lo hanno fermato disarmato in via Roma, giovedì scorso. A finire in manette è Yaber Naggay, 22enne italiano di seconda generazione e di origini marocchine, conclamato sostenitore dello Stato Islamico. Ora si trova in carcere. L’Allarme. Il giovane avrebbe avuto contatti, tramite una piattaforma di messaggistica, con un presunto sostenitore del Daesh (l’acronimo che indica l’organizzazione jihadista) che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo al fine di compiere un attentato, in Italia o all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è il 22enne che progettava attentati a Reggio Emilia. “Voleva fare una strage in centro”

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