Voleva fare un attentato con coltello nel centro di Reggio Emilia | la Digos arresta un 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel centro di Reggio Emilia dalla polizia e dalla Digos di Reggio Emilia e Bologna. L'accusa è di aver pianificato un attentato con un coltello. La polizia ha fermato il ragazzo prima che potesse agire. Le forze dell’ordine hanno anche contestato l’arruolamento con finalità di terrorismo, anche internazionale. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di prevenzione e contrasto ai rischi di atti violenti.

La polizia e la Digos di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo, anche internazionale. L'operazione ha avuto inizio nella serata di giovedì 21 maggio, dopo che gli investigatori erano venuti a conoscenza della sua volontà di. 🔗 Leggi su Today.it

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