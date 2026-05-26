Chi è Furio Suvilla l’uomo di Vannacci che a Vigevano ha sfiorato il 15%

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Furio Suvilla, avvocato di 49 anni, ha ottenuto quasi il 15% dei voti alle elezioni comunali a Vigevano. È stato consigliere comunale e assessore in passato. La sua candidatura ha sorpreso per il risultato ottenuto nella città lombarda.

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Vigevano, 26 maggio 2026 – Avvocato, 49 anni, già consigliere comunale e assessore, Furio Suvilla è stato la sorpresa delle elezioni amministrative a Vigevano, la più grande città della Lombardia chiamata a rinnovare il proprio consiglio comunale. Il 14,21% dei suffragi ottenuti da “Vigevano Futura”, diretta espressione del partito del generale Roberto Vannacci, è stata la vera sorpresa del primo turno delle elezioni che ha definito Vigevano come la città “apripista” in vista delle prossime elezioni politiche. https:www.quotidiano.netvideoelezioni-amministrative-2026-e5y6sz6m La carriera politica. In politica da diversi anni, Suvilla si era... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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