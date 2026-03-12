Enrica Bonaccorti è morta | chi era Giacomo l’uomo della sua vita che non ha mai sposato e che ha perso troppo presto

Enrica Bonaccorti è deceduta. Era legata a Giacomo, l’uomo della sua vita, con cui ha condiviso ventidue anni di relazione, senza mai sposarsi. Quando Giacomo è scomparso, lei ha dichiarato che rappresentava il suo “ultimo amore come il primo”.

Ventidue anni insieme, mai una fede al dito. Quando lui se n’è andato, lei ha detto che era il suo “ultimo amore come il primo”. Ora che è morta anche lei, quella frase fa ancora più male. Per capire chi era davvero Enrica Bonaccorti, bisogna capire chi era Giacomo Paladini. Perché quell’uomo — discreto, lontano dai riflettori, mai finito su una copertina — è stato probabilmente la persona più importante della sua vita adulta. Ventidue anni d’amore, senza bisogno di un contratto. Niente matrimonio, niente cerimonie. Solo ventidue anni fianco a fianco, in silenzio e con una complicità che Enrica ha sempre descritto come qualcosa di raro — il tipo di amore che non urla, non si esibisce, ma c’è sempre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

