A Reggio Calabria, sono state presentate 12 liste a sostegno di Cannizzaro, candidato alle elezioni comunali. L’obiettivo è superare il vice-sindaco uscente e ottenere il controllo del municipio. La campagna elettorale si concentra sulla formazione di un fronte compatto per vincere le elezioni, in un contesto di sfida tra diverse forze politiche. La città si prepara alle urne, con le liste che rappresentano le diverse aree della coalizione. Le elezioni sono in programma nei prossimi giorni.

La città del Ponte è più di un semplice banco di prova per il centrodestra. Qualora la coalizione che guida il Paese dovesse espugnare lo storico fortino della sinistra premierebbe, nei fatti, quelle politiche per cui il potenziamento infrastrutturale rappresenta un volano indispensabile per rilanciare il Sud e soprattutto confermerebbe come un modello di concepire la cosa pubblica, finora indiscusso, non sia poi così tanto amato e attuale. Parliamo, infatti, del Comune in cui per dodici anni ha governato Giuseppe Falcomatà, recentemente eletto consigliere regionale. Seppure, negli ultimi mesi, sia entrato in dissidio col Nazareno per delle nomine in alcune municipalizzate, si tratta di più di un semplice riferimento per il campo largo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reggio Calabria, caccia al fortino rosso: le 12 liste di Cannizzaro per battere il vice-sindaco

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