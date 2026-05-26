Daniele Ughetto Piampaschet è uno scrittore che ha scritto un romanzo incentrato sull’omicidio di Anthonia Egbuna, una ragazza di 18 anni uccisa a coltellate e poi gettata nel fiume nel febbraio 2012. La giovane donna fu trovata senza vita nelle acque del Po, dopo che il suo corpo era stato ripescato. Piampaschet ha descritto l’omicidio nel suo libro, attirando attenzione sulla vicenda.

Anthonia Egbuna aveva solo 18 anni quando fu uccisa a coltellate e gettata nelle acque del Po. Il suo corpo venne trovato e ripescato dal fiume nel febbraio 2012. Per l’omicidio della prostituta nigeriana sta scontando una condanna definitiva a 25 anni di carcere Daniele Ughetto Piampaschet, all’epoca 34enne. A incastrarlo il manoscritto di un racconto intitolato “ La rosa e il leone ”, trovato in casa della vittima e nel quale veniva descritto un delitto simile a quello che gli è stato contestato. Nel 2019 si era reso irreperibile dopo la condanna definitiva, ma era stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri. Lui si dichiara da sempre innocente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore killer che raccontò l’omicidio di Anthonia Egbuna in un romanzo

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