Oscar 2026 il menu per la cena post cerimonia dello chef Wolfgang Puck | dal caviale al sushi dalla pizza ai dolci con oro liquido a 24 carati

Per la cena post Oscar 2026, lo chef Wolfgang Puck ha preparato un menu ricco e vario che comprende caviale, sushi, pizza e dolci decorati con oro liquido a 24 carati. Tra i piatti ci sono anche alcune delle sue specialità più conosciute, come la chicken pot pie. La scelta del menù riflette una vasta gamma di sapori e stili culinari.

Nel menu sono previsti alcuni grandi classici e piatti forti di Wolfgang Puck, come la chicken pot pie e i cracker al salmone a forma di statuetta, oltre alle porzioni di mac and cheese, alla pizza, ai mini hamburger di Wagyu al sushi e molto altro Domenica 15 marzo 2026, al termine della cer.