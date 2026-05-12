Antonio Razzi è lo chef vincitore di Politici ai fornelli | trionfa con i suoi bucatini all’amatriciana

Antonio Razzi ha conquistato la decima edizione di “Politici ai fornelli” presentando una propria versione dei bucatini all’amatriciana. La gara si è svolta nel ristorante “Sancta Mariae de Arabona” e ha visto coinvolti diversi politici in competizione culinaria. Razzi è risultato il vincitore grazie alla preparazione del piatto, reinterpretato secondo la sua personale interpretazione della ricetta tradizionale italiana. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale di Manoppello.

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