Antonio Razzi è lo chef vincitore di Politici ai fornelli | trionfa con i suoi bucatini all’amatriciana
Antonio Razzi ha conquistato la decima edizione di “Politici ai fornelli” presentando una propria versione dei bucatini all’amatriciana. La gara si è svolta nel ristorante “Sancta Mariae de Arabona” e ha visto coinvolti diversi politici in competizione culinaria. Razzi è risultato il vincitore grazie alla preparazione del piatto, reinterpretato secondo la sua personale interpretazione della ricetta tradizionale italiana. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale di Manoppello.
Ha reinterpretato un classico della cucina italiana: i bucatini all’amatriciana. Grazie a questo piatto, Antonio Razzi ha vinto la decima edizione della rassegna gastronomica "Politici ai fornelli", promossa dall'amministrazione comunale di Manoppello nel ristorante "Sancta Mariae de Arabona".🔗 Leggi su Ilpescara.it
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