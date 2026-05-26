Durante una puntata di Belve Crime, si è verificato un acceso confronto tra Piampaschet e Francesca Fagnani riguardo al caso sul fiume Po. Piampaschet ha chiesto se si intendesse che fosse stata lei a uccidere, mentre Fagnani ha risposto senza approfondire ulteriormente. La discussione si è concentrata sulla dinamica dell’episodio e sui sospetti, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali indagini o prove. La trasmissione è andata in onda questa sera.

Nel corso di un teso confronto televisivo a Belve Crime con Francesca Fagnani, in onda stasera su Rai 2, lo scrittore Daniele Ughetto Piampaschet ha respinto con forza ogni accusa relativa all’ omicidio di Anthonia Egbuna, la giovane prostituta nigeriana il cui corpo fu rinvenuto nel Po, a San Mauro Torinese, nel 2012. L’uomo, condannato in appello a 25 anni e mezzo di reclusione dopo un’iniziale assoluzione, ha approfittato dell’intervista per contestare punto su punto la ricostruzione della Procura di Torino, che lo descrive come un uomo accecato dalla gelosia e autore di un delitto che lui aveva descritto nei suoi racconti. Visualizza... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Che vuole che le dica? Che l’ho uccisa?” a Belve Crime scontro tra Piampaschet e Fagnani sul giallo del Po

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