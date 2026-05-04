Quel costume dice la verità | gelo a Belve Crime scontro Miroslawa-Fagnani sul giallo di Parma

A quarant’anni dall’omicidio di Carlo Mazza, una donna ha ribadito la propria innocenza durante uno speciale televisivo trasmesso su Rai2. La discussione tra la giornalista e l’avvocato si è concentrata su un capo di abbigliamento della donna, che secondo alcuni avrebbe potuto essere collegato al delitto. La trasmissione ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri partecipanti, senza che siano emerse nuove prove o conferme ufficiali.

A quarant’anni dall’omicidio di Carlo Mazza, Katharina Miroslawa torna a proclamare la propria innocenza nello speciale di Belve Crime in onda martedì 5 maggio 2026 in prima serata su Rai2. L’ex ballerina di nightclub, condannata a 21 anni e 6 mesi di reclusione per concorso morale nell’uccisione dell’imprenditore parmense, affronta con Francesca Fagnani il cosiddetto giallo di Parma, uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana. #BelveCrime Francesca Fagnani intervista Katharina Miroslawa, condannata a 13 anni per l’omicidio del suo amante Carlo Mazza. Siamo in onda ogni martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! pic.twitter.comh09VHAEkzG — Rai2 (@RaiDue) May 4, 2026 Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986, Carlo Mazza venne trovato morto nella sua auto nel centro storico di Parma.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Quel costume dice la verità”: gelo a Belve Crime, scontro Miroslawa-Fagnani sul giallo di Parma Notizie correlate Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa e quel costume da bagno in valigia Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa: la verità sul delitto Mazza! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Katharina Miroslawa a Belve Crime: L’omicidio di Carlo Mazza? Ero la colpevole perfetta; Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'; Il primo reality nella storia della tv finisce dopo 62 anni: ecco perché 7Up ha rivoluzionato la tv degli anni '60; Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 28 aprile 2026 – su Rai2. Quel costume dice la verità: gelo a Belve Crime, scontro Miroslawa-Fagnani sul giallo di ParmaA quarant’anni dall’omicidio di Carlo Mazza, Katharina Miroslawa torna a proclamare la propria innocenza nello speciale di Belve Crime in onda martedì 5 maggio 2026 in prima serata su Rai2. L’ex ... cinemaserietv.it Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'Ero la colpevole perfetta - dice Katharina Miroslawa -, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato i ... ansa.it Ospite a Belve Crime - facebook.com facebook Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com