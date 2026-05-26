Che spettacolo la storia! il campus estivo al Museo delle storie di Bergamo

Un campus estivo per bambini dai 6 agli 11 anni si terrà dal 31 agosto al 4 settembre al Museo delle storie di Bergamo. Il progetto è dedicato a giovani partecipanti interessati a attività legate alla narrazione e alla cultura. Sono disponibili posti per il percorso settimanale, che si svolgerà all’interno della struttura. L’iniziativa mira a coinvolgere i bambini in attività educative e creative durante i giorni di vacanza scolastica.

IL PROGETTO. Dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Posti disponibili per il percorso dal 31 agosto al 4 settembre. Al Museo delle storie di Bergamo sbarca il progetto «Che spettacolo la storia!», campus estivo dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Un’iniziativa che intreccia patrimonio culturale, teatro e inclusione sociale: si svolgerà nelle sedi del Museo dal 15 al 19 giugno, con posti già esauriti, e poi dal 31 agosto al 4 settembre. Maggiori informazioni a questo link. Il campus nasce all’interno del programma «Un anno al Museo delle storie», calendario annuale di attività educative e culturali. Al centro anche una... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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