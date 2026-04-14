Antonino Spinalbese ha scritto un messaggio dedicato alla sua figlia Luna Marí. La sua comunicazione è stata pubblicata sui social media, dove ha condiviso alcune parole per la bambina. Questa è la prima volta che l'ex concorrente di un noto reality show si rivolge pubblicamente alla figlia in modo così diretto. La notizia ha attirato l'attenzione dei follower e dei media online.

. Antonino Spinalbese torna a far parlare di sé, ma questa volta lontano dai riflettori televisivi e dalle dinamiche dello spettacolo. Al centro dell’attenzione c’è qualcosa di molto più intimo e autentico: il suo ruolo di padre. Nelle ultime ore, infatti, ha condiviso sui social una dedica dolcissima alla figlia Luna Marì, capace di toccare il cuore di migliaia di persone. Non si è trattato di un semplice post, ma di un vero e proprio frammento di vita. Una fotografia delicata, accompagnata da parole scelte con cura, quasi sussurrate. Antonino non ha cercato effetti speciali, né frasi costruite: il suo messaggio è arrivato diretto, sincero, come solo certe emozioni riescono a fare.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonino Spinalbese, una speciale dedica per la sua bimba Luna Marí

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