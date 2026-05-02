Belen e Antonino Spinalbese | segnali di un ritorno?

Recenti avvistamenti mostrano Belen e Antonino Spinalbese insieme in occasioni pubbliche e private, generando sospetti su un possibile riavvicinamento. La loro complicità sembra ripresentarsi in modo evidente, attirando l’attenzione dei media e dei fan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le immagini raccolte indicano un cambiamento nel loro rapporto, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle intenzioni di entrambe le parti.

La complicità tra Belen e Antonino Spinalbese torna al centro dell’attenzione pubblica dopo alcuni avvistamenti che suggeriscono un equilibrio familiare del tutto inaspettato Nelle ultime settimane, complice la presunta rottura di lui con la compagna Ainhoa Foti Rodriguez, il legame tra i due ex appare mutato, più saldo, più presente, quasi a suggerire un equilibrio nuovo che va oltre il semplice rapporto genitoriale costruito attorno alla piccola Luna Marì. Le indiscrezioni, rilanciate con cautela ma insistenza, raccontano di una Belen insolitamente attenta, protettiva, capace di riservare all’ex compagno una vicinanza che non passa inosservata, soprattutto agli occhi di chi segue ogni movimento della famiglia allargata più mediatica d’Italia.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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