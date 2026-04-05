L'Arsenal ha subito una sconfitta contro il Southampton in FA Cup, lasciando molti dubbi sulla sua capacità di vincere trofei quest'anno. La partita ha evidenziato alcune difficoltà della squadra, che ora si trova a dover affrontare sfide importanti per mantenere le speranze di successo. La sconfitta ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti sulla forma e le prospettive future del team.

La sconfitta maturata contro il Southampton in Fa Cup fa scricchiolare parecchio le ginocchia dell’Arsenal. Il punto del Times. Arsenal, è crisi?. Si legge sul Times: È così che una stagione inizia a sfaldarsi. Certo, la campagna dell’ Arsenal è tutt’altro che persa e il Southampton merita enormi elogi per aver realizzato questo clamoroso colpo di scena ai quarti di Fa Cup, ma la squadra di Mikel Arteta è stata imprecisa, ha perso la calma ed è stata superata tatticamente sulla South Coast. E così la corsa al Quadruplete dell’Arsenal si è ridotta a un obiettivo doppio in due partite. All’improvviso, la trasferta contro lo Sporting nei quarti di Champions League di martedì appare scoraggiante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal non vincerà nulla (nemmeno) quest’anno giocando in questo modo

David 2026, la lista completa dei candidati: chi vincerà quest’anno?Questa mattina negli studi di Cinecittà sono state svelate le candidature per i David di Donatello 2026.

La moglie dello spacciatore si lamenta: “Nemmeno quest’anno ti danno le ferie?”Dall'ordinanza con cui è stata smantellata una piazza di spaccio nel rione Berlingieri, a Secondigliano, emerge che l'attività funzionava su turni e...

L'Arsenal è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale in questa stagione di Champions

Temi più discussi: Che combina l'Arsenal! È fuori dalla FA Cup! Vince il Southampton 2-1 ai quarti di finale, decide Charles : rivivi il gol; Tonali, il lampo che cancella la paura: Non abbiamo scelta, in Bosnia dobbiamo vincere; Questo club deve vincere trofei – Haaland punta ad altri titoli con il Man City; VIDEO Arsenal Taranto, Francesco Di Roma: 'Voglio vincere questo campionato e indossare la maglia del Milan'.

Arsenal o Manchester City, chi vincerà la finale di Efl Cup? Quote e pronosticoI Gunners, primi in Premier League, vanno a caccia del terzo trionfo mentre il City, dopo il Liverpool, è la squadra con più successi nella storia di questo torneo ... tuttosport.com

L'allenatore del Brighton attacca l'Arsenal: Faranno di tutto per vincere la Premier League, ma non sarò mai quel tipo di allenatore. La Premier riveda le regoleL'Arsenal ha colto una vittoria fondamentale a Brighton, battendo i Seagulls per 1-0 grazie ad una rete di Bukayo Saka in avvio. Questo successo ha permesso ad Arteta e ai suoi di allungare a +7 con ... calciomercato.com

Al-Qadsiah ta mia tayin €60M ga Barcelona domin sayen Dani Olmo, tare da kwantiragin shekaru 4 mai darajar €9.5M a kowace shekara Sai dai Olmo ya i tayin. Duk da sha’awar Arsenal da wasu ungiyoyi daga Premier League da Ligue 1, matsa facebook

Arsenal Offensive Ball w/ Rice, Gyokeres, Vitinha, Cherki, Doue ! Level = Ultime ! #FC26 x.com