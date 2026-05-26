Chanel Totti ha partecipato per la prima volta al red carpet del Festival di Cannes, indossando un abito con scollo all'americana e schiena nuda. La giovane, vincitrice dell'edizione 2026 di Pechino Express, ha sfilato tra gli ospiti della manifestazione cinematografica, mostrando un look elegante e sobrio. La sua presenza è stata molto commentata sui social, attirando l’attenzione per la sua scelta stilistica.

Silhouette scivolata e fluida, scollo all'americana dal quale scende, sulla schiena nuda, un lungo nastro morbidamente annodato che ricade in linea con il lieve strascico. Una scelta semplice ed elegante, e non solo. Per l'occasione Totti non ha puntato su un grande nome della moda ma su un marchio giovane e italiano. Il suo abito fa infatti parte della capsule Riviera di The Archivia, brand giovane, fondato nel 2021 dalla designer partenopea Rosa Aquino. La sua scelta vanta anche un altro elemento che prende le distanze dalle abitudini tipiche dei red carpet, sui quali siamo abituati a vedere creazioni alta moda delle più grandi griffes, spesso realizzate su misura per chi le indossa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chanel Totti debutta sul red carpet del Festival di Cannes: scollo all'americana e schiena nuda. Prova superata

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Chanel Totti fa il suo debutto al Festival di Cannes

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