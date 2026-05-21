Chanel Totti per la prima volta sul red carpet di Cannes 2026 | chi ha firmato l'abito verde acqua
Chanel Totti ha partecipato per la prima volta al red carpet di Cannes nel 2026, arrivando in Francia per il Festival. Ieri sera, ha sfilato indossando un abito verde acqua firmato da un noto stilista. La giovane ha scelto un look elegante e raffinato, che ha attirato l’attenzione tra gli invitati e i fotografi presenti alla manifestazione. La sua presenza sul tappeto rosso ha rappresentato il suo debutto ufficiale in questa importante occasione del mondo dello spettacolo.
Chanel Totti è volata in Francia per il Festival di Cannes 2026 e ieri sera ha fatto il suo debutto sul red carpet. Chi ha firmato l'abito verde acqua indossato per l'evento speciale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Dopo la vittoria a Pechino Express e il compleanno in grande stile, Chanel Totti è volata a Cannes con un look total black spezzato da sandali gialli firmati Amina Muaddi. Il dettaglio più appariscente? I tacchi scultura da circa 600 euro scelti per il debutto sull facebook
L’avventura di #PechinoExpress è veramente tanto stancante, non credo che la rifaremmo. In Finale volevamo i Rapper: parlano Chanel Totti e Filippo Laurino @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/05/15/lav… via @fattoquotidiano x.com
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