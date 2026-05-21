Chanel Totti per la prima volta sul red carpet di Cannes 2026 | chi ha firmato l'abito verde acqua

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti ha partecipato per la prima volta al red carpet di Cannes nel 2026, arrivando in Francia per il Festival. Ieri sera, ha sfilato indossando un abito verde acqua firmato da un noto stilista. La giovane ha scelto un look elegante e raffinato, che ha attirato l’attenzione tra gli invitati e i fotografi presenti alla manifestazione. La sua presenza sul tappeto rosso ha rappresentato il suo debutto ufficiale in questa importante occasione del mondo dello spettacolo.

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Chanel Totti è volata in Francia per il Festival di Cannes 2026 e ieri sera ha fatto il suo debutto sul red carpet. Chi ha firmato l'abito verde acqua indossato per l'evento speciale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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