Chanel Totti per la prima volta sul red carpet di Cannes 2026 | chi ha firmato l'abito verde acqua

Chanel Totti ha partecipato per la prima volta al red carpet di Cannes nel 2026, arrivando in Francia per il Festival. Ieri sera, ha sfilato indossando un abito verde acqua firmato da un noto stilista. La giovane ha scelto un look elegante e raffinato, che ha attirato l’attenzione tra gli invitati e i fotografi presenti alla manifestazione. La sua presenza sul tappeto rosso ha rappresentato il suo debutto ufficiale in questa importante occasione del mondo dello spettacolo.

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